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Главную елку страны, которую установят в центре Киева, привезут из Житомирщины (видео)

19:21, 26 ноября 2019
Новости туризма
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Иллюстрация REUTERS

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

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"В Радомышльском лесхозе для сборной конструкции елки уже отобрали лучшие сосны. Речь идет о 400 деревьях различной длины. Они лежат и ждут отправки", - рассказала руководитель пресс-службы Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Наталья Хомич.

По ее данным, 400 хвойных деревьев лесоводы подготовили в Поташнянском лесничестве Радомышльского лесхоза. В предыдущие годы это лесное хозяйство уже дважды поставляло в столицу сосны для новогодней елки. И в этот раз уже до конца недели деревья планируют перевезти в Киев.

Ранее организаторы новогодних праздников в столице рассказывали, что рождественские ярмарки будут действовать на Софийской и Контрактовой площадях. Открытие городков состоится 14 декабря, а главную елку страны торжественно зажгут 19 декабря.

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Теги: #Киев#елкапогода в Киеве