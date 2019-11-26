Опасный онлайн-роман: австралийка едва избежала смертной казни за перевозку наркотиков возлюбленного (видео)

После многолетней судебной волокиты, ее таки оправдали и отпустили домой.

Австралийка едва избежала смертной казни за перевозку наркотиков ее возлюбленного.

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Как говорится в сюжете ТСН, женщину задержали в Малайзии в 2014 году. Она делала пересадку в аэропорту, возвращаясь домой из Шанхая. Там австралийка встречалась с американским военным, с которым имела онлайн-роман. Мужчина попросил ее захватить с собой сумку якобы с одеждой. Однако малайзийские правоохранители нашли в чемодане полтора килограмма метамфетамина.

За перевозку наркотиков законы страны предусматривают смертную казнь. Обвиняемая уверяла, что понятия не имела что везет. После многолетней судебной волокиты, ее таки оправдали и отпустили домой.