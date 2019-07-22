Украина впервые направила миротворцев в Мали

В настоящее время 61 представитель украинского национального персонала выполняет задачи в миссиях ООН, НАТО и совместных миротворческих силах в ряде стран.

Украинский национальный персонал 23 июня этого года в составе 5 человек впервые приобщился к выполнению задач многопрофильной интегрированной миссии ООН по стабилизации в Мали.

Об этом заявил на брифинге заместитель начальника Главного управления военного сотрудничества и миротворческих операций Генштаба ВСУ полковник Валентин Левчик, сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

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По его словам, в настоящее время 61 представитель украинского национального персонала выполняет задачи в миссиях ООН, НАТО и совместных миротворческих силах в ряде стран. В частности, это миссия ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго (12 человек), миссия ООН в Косово (2 человека), миссия ООН в Республике Южный Судан (4 человека), временные силы ООН по обеспечению безопасности в Абьей (6 человек), силы ООН по поддержанию мира на Кипре (1 человек); тренировочно-совещательная миссия НАТО "Решительная поддержка" в Исламской Республике Афганистан (21 человек), многопрофильная интегрированная миссия ООН по стабилизации в Мали (5 человек) и совместные миротворческие силы в зоне безопасности Приднестровского региона Республики Молдова (10 военных наблюдателей).

«Высокая оценка от международных партнеров стала основой для постоянного приглашения Украины к участию в вновь создающихся и уже существующих миротворческих миссиях, а также для расширения географии привлечения Вооруженных сил Украины к миротворческой деятельности во всем мире», - подчеркнул Левчик.

Справка УНИАН. Мали - государство в северо-западной Африке. Там долгое время шла борьба с исламским экстремизмом в северных регионах страны, когда в результате военного вмешательства под руководством Франции джихадисты оставляли большие города. В последние годы экстремисты проникли в общины, расположенные в южных районах. Это в свою очередь привело к разжиганию розни между этническими группами в регионе с гораздо большим населением.