В Кремле заявили, что не знакомы с докладом Немцова о войне на Донбассе

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

"Я не знаком с этим докладом, поэтому я не могу ничего комментировать", - сказал Песков во вторник.

Читайте такжеПод Дебальцево погибли 70 российских военных - доклад Немцова

Он добавил, что пока ничего не может сказать по этому поводу, так как "сейчас другие задачи". "Пока ничего не могу сказать", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 12 мая, в Москве состоялась презентация доклада "Путин.Война", подготовленного соратниками Немцова на основе собранных им материалов.