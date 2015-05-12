В Кремле заявили, что не знакомы с докладом Немцова о войне на Донбассе
13:51, 12 мая 2015Мир
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В Кремле не знакомы с содержанием доклада убитого оппозиционера Бориса Немцова о войне на Донбассе, поэтому не могут пока прокомментировать его.
В Кремле не знакомы с докладом Немцова / facebook.com/yashin.ilya
Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
"Я не знаком с этим докладом, поэтому я не могу ничего комментировать", - сказал Песков во вторник.
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Он добавил, что пока ничего не может сказать по этому поводу, так как "сейчас другие задачи". "Пока ничего не могу сказать", - отметил он.
Как сообщал УНИАН, во вторник, 12 мая, в Москве состоялась презентация доклада "Путин.Война", подготовленного соратниками Немцова на основе собранных им материалов.
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