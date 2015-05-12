В Москве прошла презентация доклада «Путин.Война»

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, доклад состоит из 12 глав и описывает все аспекты российского вторжения в Украину.

В частности, авторы документа объясняют, зачем президенту РФ Владимиру Путину нужна война в Украине, а также описывают методы работы российской пропаганды.

Отдельно авторы рассказывают, как Россия аннексировала Крым, приводят доказательства участия российских военных в боях на востоке Украины.

В документе поясняется, что российские боевики не являются добровольцами, поскольку получают деньги за участие в боевых действиях.

В докладе приводятся данные многих российских военных, которые погибли в Украине, а также доказательства поставки вооружений и военной техники боевикам на Донбасс.

Отдельно авторы доклада публикуют главу «Кто сбил «Боинг», где указано, что малайзийский авиалайнер летом 2014 года был сбит над Донецкой областью ракетным комплексом «Бук», который был привезен из России и находился под контролем сепаратистов.

Кроме того, авторы сообщают, кто реально руководит оккупированным Донбассом, описывают гуманитарную катастрофу, которая возникла в результате российского вторжения.

Читайте такжеОбнародованы главные тезисы доклада Немцова "Путин. Война"В отдельной главе «Сколько стоит война с Украиной» сообщается о расходах РФ на ведение боевых действий.

В предисловии к докладу отмечается, что идея принадлежит Немцову, который однажды заявил: «Я придумал, что делать. Надо написать доклад «Путин.Война», издать его огромным тиражом и раздавать на улицах. Расскажем, как Путин развязал эту войну. Только так мы победим пропаганду».

«С начала 2015 года Немцов стал собирать материалы для доклада. Он много работал с открытыми источниками, находил людей, которые могли поделиться информацией. Немцов верил, что попытка остановить войну - это и есть настоящий патриотизм… Война с Украиной - подлое и циничное преступление, за которое наша страна расплачивается кровью своих граждан, экономическим кризисом и международной изоляцией. Никому в России эта война не нужна, кроме Путина и его окружения. Борис не успел написать текст доклада. 27 февраля он был убит на Большом Москворецком мосту, прямо у стен Кремля. Завершить дело Немцова взялись его соратники, друзья и люди, которые считали эту работу важной. В основу доклада легли те материалы, которые подготовил Борис», - говорится в документе.

Содержание, рукописные заметки, документы, - все, что оставил Немцов, - было использовано при подготовке текста. «Наша задача - рассказать правду о вмешательстве Кремля в украинскую политику, которое привело к войне между нашими народами. Привело к войне, которую надо немедленно остановить», - подчеркивается в докладе «Путин.Война».

Доклад представили российские оппозиционные политики Илья Яшин, Михаил Касьянов и Ольга Шорина.