В Черном море перевернулось судно с 14 тысячами овец на борту (видео)

В операции по спасению животных участвуют полицейские, пожарные и военно-морской флот Румынии.

В Румынии перевернулось грузовое судно, на борту которого находилось 14 тысяч овец.

В операции по спасении животных принимают участие полицейские, пожарные и военно-морской флот страны, передает ВВС.

Большое грузовое судно Queen Hind, шедшее под флагом островного государства Палау в Тихом океане, перевернулось утром в воскресенье, после того как покинуло румынский порт Мидия недалеко от Констанца на побережье Черного моря.

Судно направлялось в портовый город Джидда в Саудовской Аравии. В порт Мидия оно прибыло накануне из ливийской столицы Триполи.

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На борту судна было 22 члена экипажа - граждане Сербии. Одного из спасенных членов экипажа доставили в больницу с переохлаждением. С остальными членами экипажа все в порядке, их здоровью ничто не угрожает.

На месте происшествия проводится операция по спасению находившихся на борту овец. Небольшое количество животных, которые плавали в море, удалось спасти. Однако, как полагают спасатели, многие овцы утонули.

Почему судно перевернулось, пока неизвестно. Как сообщили власти, расследование будет проводиться после того, как завершится операция по спасению овец.

Согласно информации на сайте Marine Traffic, судно было построено в 1980 году. Его длина - почти 85 метров, вместимость - 3785 тонн.