В Германии доступ к интернету назвали одним из основных прав человека

Министр экономики Германии сравнил свободный доступ к интернету с правом человека иметь доступ к воде, здравоохранению или образованию.

Министр экономики Германии Петер Альтмайер сравнил свободный доступ к интернету с правами человека на образование и медицинскую помощь.

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Как сообщает Deutsche Welle, об этом он заявил 24 ноября в преддверии форума по управлению интернетом в Берлине. Этот форум организовала ООН.

«Свободный доступ к интернету должен быть основным правом человека, которое касается всех во всем мире... Это должно быть так же, как общечеловеческое право иметь доступ к воде, здравоохранению или образованию», - заявил Альтмайер.

Министр подчеркнул, что право на свободный доступ к сети, в частности, касается стран с переходной экономикой и тех, которые развиваются.

«Мы не хотим строить новые стены», - подчеркнул немецкий министр.