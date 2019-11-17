В Иране из-за протестов отключили мобильную связь и интернет

Вечером 16 ноября без интернета осталось 93% территории Ирана.

В Иране отключили мобильную связь крупнейших операторов страны, а также ограничили доступ к интернету. Это связано с протестами против повышения цен на бензин.

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Об этом сообщает телеканал "112 Украина" со ссылкой на организацию NetBlocks, отслеживающую блокировку интернета в разных странах.

Отмечается, что вечером 16 ноября без интернета осталось 93% территории Ирана. Также перестала работать связь крупнейших операторов мобильной связи в стране, в частности MCI, Rightel и IranCell.

"Иран находится в разгаре почти общего национального отключение Интернета по состоянию на 18:45 субботы. Данные сети в реальном времени показывают, что связь снизился до лишь 7% от обычных уровней после двенадцати часов прогрессивного отключения сети, поскольку общественные протесты продолжаются по всей стране", — сообщили в организации.

Ранее сообщалось, что в Иране сразу в нескольких городах люди повыходили на улицы из-за подорожания бензина.

Демонстрации начались из-за пятничного решения президента Ирана Хасана Рухани о сокращении субсидий на бензин для финансирования поддержки бедного населения государства. Иранский бензин остается одним из самых дешевых в мире, но при этом цены подскочили на 50%, как минимум до 15 тысяч риалов (0,45 доллара США) за литр.