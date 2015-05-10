Меркель в Москве обсудит с Путиным ситуацию на Донбассе

Канцлер ФРГ Ангела Меркель посетит Москву сегодня, в воскресенье, 10 мая, на следующий день после официального празднования в России Дня победы над нацистской Германией. Вместе с президентом России Владимиром Путиным она возложит венок к Могиле неизвестного солдата, сообщает Deutsche Welle.

Как сообщили в Кремле, на встрече 10 мая Путин и Меркель обсудят конфликт в Украине и возможные пути его урегулирования. После совместного рабочего обеда лидеры двух стран дадут пресс-конференцию, после чего Меркель вернется в Германию.

Несколькими днями ранее глава правительства ФРГ объяснила цель своего визита в Москву 10 мая "важностью" этого момента.

"В истории нет последних штрихов", - сказала Меркель в видеообращении, обнародованном 2 мая на сайте правительства. "Мы, немцы, имеем особую ответственность, внимательно, тактично, а также опытно обходиться с тем, что причинили во времена национал-социализма".

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Меркель подчеркнула, что ее визит в Москву 10 мая - "очень важный момент". "В настоящее время мы имеем с Россией глубоко различные позиции в вопросе того, что сейчас происходит в Украине", - подчеркнула канцлер ФРГ.

Как известно, в этом году Меркель отказалась принимать участие в традиционном военном параде в Москве в честь Дня победы 9 мая из-за конфликта в Украине. Представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт назвал присутствие Меркель на параде "неуместным" в нынешних условиях. В 2005 и 2010 годах канцлеры ФРГ присутствовали на парадах 9 мая, отмечает агентство AFP.

Меркель и Путин в течение последних трех месяцев лично не встречалась.