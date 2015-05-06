Украина будет одной из главных тем переговоров Путина и Меркель в Москве
18:09, 06 мая 2015Политика
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Ситуация в Украине будет в центре внимания предстоящей в Москве встречи президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
REUTERS
Об этом со ссылкой на помощника президента России Юрия Ушакова сообщает РИА Новости.
"Ситуация в Украине будет одной из главных тем в ходе переговоров президента с канцлером", - сказал он журналистам.
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Как сообщал УНИАН, Меркель 10 мая посетит Москву. Канцлер заявила, что ее визит в Москву 10 мая - "очень важный момент". "В настоящее время мы имеем с Россией глубоко различные позиции в вопросе того, что сейчас происходит в Украине", - подчеркнула Меркель.
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