Украина будет одной из главных тем переговоров Путина и Меркель в Москве

Об этом со ссылкой на помощника президента России Юрия Ушакова сообщает РИА Новости.

"Ситуация в Украине будет одной из главных тем в ходе переговоров президента с канцлером", - сказал он журналистам.

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Как сообщал УНИАН, Меркель 10 мая посетит Москву. Канцлер заявила, что ее визит в Москву 10 мая - "очень важный момент". "В настоящее время мы имеем с Россией глубоко различные позиции в вопросе того, что сейчас происходит в Украине", - подчеркнула Меркель.