Путин объяснил рост смертности в России увеличением продолжительности жизни

Как отмечает Медпортал, такое умозаключение Путин высказал в ходе совещания, подчеркнув, что рост показателя смертности, в первую очередь, связан с увеличением продолжительности жизни.

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«В чём причины? Увеличение продолжительности жизни изменило так называемую структуру населения, о чём я уже упоминал. Выросла доля граждан пожилого возраста. Естественно, что люди пожилого возраста из жизни уходят гораздо чаще, чем молодые люди, люди трудоспособного возраста, разница в разы. Я просил бы Министерство здравоохранения внимательно эту ситуацию отслеживать», — цитирует президента РФ портал.

При этом Путин отметил, что в 2014 году в России был зафиксирован естественный прирост населения, то есть рождаемость превысила смертность. Он подчеркнул, что показатель младенческой смерти вышел на минимальный уровень за всю историю страны.