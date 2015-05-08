Süddeutsche Zeitung: Тяжелый триумф

Об этом сообщает Бйорн Финке в статье «Тяжелый триумф», опубликованной на сайте газеты Süddeutsche Zeitung.

Он победил на выборах, но это не блестящая победа: Дэвид Кэмерон, по-видимому, останется премьер-министром Соединенного Королевства. По крайней мере, на это указывают предварительные данные; последние округа подсчитают голоса, вероятно, только после обеда в пятницу. Консерваторы могут продолжить правящую с 2010 года коалицию с либерал-демократами, или, возможно, даже управлять самостоятельно - с возможным незначительным большинством голосов. Лейбористская партия их соперника Эда Милибэнда потеряла места в парламенте.

Для Кэмерона такой результат – приятный сюрприз; до голосования опросы предсказывали гонку плечом к плечу и потери для консерваторов. Тем не менее, Кэмерону придется спросить себя, почему выборы стали игрой с таким непредсказуемым исходом. В этом голосовании хорошие экономические данные должны были действительно вдохновить его правительство. Тем не менее, по-видимому, Кэмерону не удалось убедить в своих идеях многих людей, которые не являлись приверженцами консервативной партии.

Когда коалиция консерваторов и либерал-демократов пять лет назад пришла к власти, в экономике был кризис, не было организации государственных финансов. Однако в прошлом году, экономика Великобритании выросла быстрее, чем в любой другой крупной индустриальной стране, уровень безработицы стремительно упал, и правительство взяло под контроль дефицит бюджета с помощью программы жесткой экономии. Поэтому Кэмерон выбрал лозунг «Так держать!» для своей кампании: страна находится на правильном пути, но если выиграют лейбористы, то она свернет с этого пути, звучали его угрозы.

Неподдельный страх еще пяти лет с тори

Тем не менее, многие британцы не чувствуют подъема. Заработная плата только начинает медленно подниматься, и все сокращения в социальной сфере имеют тяжелые последствия. Много бедных людей больше не могут позволить себе достаточно еды; раздаточные пункты питания переживают небывалый наплыв – печальный рекорд. Поэтому многочисленным подданным Ее Величества не внушает доверия идея еще пяти лет с консерваторами, она вызывает у них неподдельный страх.

Но лейбористы не могут спекулировать на этом страхе. Лидер партии Милибэнд схватился за обеспокоенность граждан и пообещал им подъем, который ощутят все, а не только богатые, но избирателей это, по-видимому, не убедило. Вероятно, в первую очередь потому, что предвыборная программа Милибэнда была направлена не на политическую средину, а пыталась впечатлить наиболее убежденных в своих рядах: высокие налоги для богатых, банкиров и владельцев дорогих домов, государственный контроль цен на энергоносители, - все это рецепты старых лейбористов. С тех безуспешных времен, прежде чем Тони Блэр модернизировал партию под лозунгом новых лейбористов. И за этим последовали три победы на выборах.

Так что, Кэмерон с трудом выиграл эти выборы, потому что его противник был слаб. И вовсе не потому, что граждане так им довольны. Теперь у премьера есть еще пять лет, чтобы все исправить.