Bloomberg: Пока Трамп пытался использовать Украину, в Киеве пытались использовать Трампа

Издание пишет, что в украинском скандале существует еще один «обмен услугами», о котором почему-то не вспоминают.

Когда в сентябре разразился скандал вокруг Украины, история была такой: президент Дональд Трамп использовал украинского коллегу, чтобы повлиять на американскую политику. Но на прошлой неделе в поле зрения появилась еще одна сюжетная линия: украинский прокурор пытался использовать Трампа, чтобы повлиять на политику в Украине.

Об этом пишет Bloomberg, в первой истории Трамп выступает подстрекателем коррупционной сделки, пытаясь склонить нового украинского президента вступить в сговор для влияния на американские выборы в 2020 году. Ряд свидетелей из правительства самого Трампа подтвердили эту версию событий, рассказав, что лидер США хотел заблокировать военную помощь для Украины, пока она не согласится начать расследование против бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера.

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Другая же история была раскрыта лишь недавно, но она, по мнению издания, не менее скандальная. Коррумпированный украинский прокурор пытался через близкого советника Трампа добиться увольнения посла США, который ставил под угрозу его позицию и положение. Эти события вращаются вокруг решения президента США преждевременно отозвать американского посла Мари Йованович из Киева. Показания, опубликованные на прошлой неделе, доказывают, что Йованович была облита грязью и уволена, потому что Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, который оставил свою должность в августе, хотел ей отомстить.

В своих показаниях перед Комитетом Палаты представителей по вопросам разведки эксперт Госдепартамента Джордж Кент сказал, что Луценко втянул личного адвоката Трампа Руди Джулиани в свою кампанию против Йованович. По его словам, Генпрокурор поделился своей информацией с ним относительно американского посла, «надеясь, что он распространит ее, а это приведет к ее увольнению».

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Джулиани сказал New York Times, что когда он встретился с Луценко прошлой весной в Нью-Йорке, «он не сказал мне: я пришел, чтобы добиться увольнения Йованович». Но при этом, адвокат президента США признал, что украинский Генпрокурор этого и хотел. Таким образом, в скандале было по крайней мере два «обмена услугами». Первый – это усилия Трампа заставить Украину начать расследование против Байдена. А второй – попытки Луценко добиться от Трампа увольнения Йованович. Джулиани в центре обеих историй.

«Каким бы не был результат украинского скандала, он уже разоблачил горькую иронию: официальные усилия США сделать украинскую политику менее коррумпированной были загнаны в тупик кампанией, которая сделала американскую политику более похожей на украинскую», - пишет издание.