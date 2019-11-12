Каталонские сепаратисты заблокировали трассу между Францией и Испанией (видео, фоторепортаж)

Митингующие требуют освобождения каталонских лидеров, заключенных за организацию референдума о независимости региона.

Каталонские сепаратисты всю ночь дежурили на трассе между Францией и Испанией, которую перекрыли накануне.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Они требуют освобождения каталонских лидеров, которых испанский суд приговорил за организацию референдума о независимости региона.

Из-за заблокированной дороги по обе стороны границы образовались километровые очереди. Французские правоохранители попытались оттеснить протестующих на испанскую территорию, где их ждала местная полиция.

Впрочем, митингующие не отступают и обещают стоять минимум 3 дня.

Накануне в Испании прошли досрочные парламентские выборы – уже четвертые за 4 года. Ни одной из партий не удалось получить большинство, поэтому политическая ситуация может еще больше обостриться.