Каталонские сепаратисты заблокировали трассу между Францией и Испанией (видео, фоторепортаж)
10:46, 12 ноября 2019Мир
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Митингующие требуют освобождения каталонских лидеров, заключенных за организацию референдума о независимости региона.
Каталонские сепаратисты всю ночь дежурили на трассе между Францией и Испанией, которую перекрыли накануне.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Они требуют освобождения каталонских лидеров, которых испанский суд приговорил за организацию референдума о независимости региона.
Из-за заблокированной дороги по обе стороны границы образовались километровые очереди. Французские правоохранители попытались оттеснить протестующих на испанскую территорию, где их ждала местная полиция.
Впрочем, митингующие не отступают и обещают стоять минимум 3 дня.
Накануне в Испании прошли досрочные парламентские выборы – уже четвертые за 4 года. Ни одной из партий не удалось получить большинство, поэтому политическая ситуация может еще больше обостриться.
Каталонские сепаратисты всю ночь блокировали трассу между Францией и Испанией
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