США вновь призвали Россию освободить Савченко

Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США со ссылкой на заявление и.о. заместителя спикера Госдепа Джеффа Ратке.

”Мы подтверждаем серьезную обеспокоенность относительно условий обращения с Савченко и содержание ее под стражей, а также сообщениями, что она имеет серьезные проблемы со здоровьем в то время, когда продолжает оставаться заложником российской власти”, - сказал Ратке.

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”Мы призываем Россию освободить Надежду Савченко и всех других украинских заложников немедленно”, - подчеркнул Ратке.

Также он напомнил, что вопрос освобождения заложников было обязательством России в соответствии с подписанными ею в сентябре прошлого года Минскими соглашениями, а также плана имплементации этих соглашений от 12 февраля этого года.