Чиновник Белого дома дал показания в Конгрессе по делу об импичменте Трампа

Посол США в Евросоюзе поднял вопрос "определенных расследований" перед украинской стороной, когда та посещала Вашингтон с официальным визитом 10 июля.

Посол США в Европейском Союзе Гордон Сондланд обращался к представителям Украины с просьбой провести расследование о якобы ее вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году. Это было условием организации встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Об этом во время дачи показаний по делу импичмента президента США заявил Александер Виндман, директор по вопросам Европы Совета по национальной безопасности США. Текст выступления Виндмана перед Конгрессом обнародовало издание Politico, передает Громадське.

В частности, по словам чиновника, Сондланд поднял вопрос «определенных расследований» перед украинской стороной, когда та посещала Вашингтон с официальным визитом 10 июля. Как известно, тогда от Украины в США поехали тогдашний глава Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк и помощник президента Андрей Ермак.

Читайте такжеПоверенный США в Украине обвинил Трампа в давлении на Зеленского в обмен на военную помощь

После слов Сондланда о расследовании, как утверждает Виндман, тогдашний советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон «немедленно завершил встречу».

«После той встречи состоялось запланированное обсуждение ее результатов, на котором посол Сондланд подчеркнул важность расследования Украиной причастности к выборам 2016 года, Байдена и Burisma», — добавил Виндман.

Следует отметить, что об этом же говорил и временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор в своих показаниях перед Конгрессом 22 октября. Правда, о содержании встречи 10 июля он узнал, в частности, от Виндмана.

По своим должностным обязанностям в Совете национальной безопасности США Александер Виндман также занимается и вопросом Украины. Что интересно, он украинец по происхождению: как пишет The New York Times, его семья переехала в Соединенные Штаты, когда Александеру было три года.

Напомним, в США продолжается скандал вокруг возможного давления Трампа на Зеленского.