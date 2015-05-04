Байкер Хирург грозится развесить георгиевские ленточки во Львове

Лидер путинских байкеров "Ночные волки" Александр Залдостанов заявил, что в будущем байкеры обязательно совершат пробег на Западную Украину и восстановят там символы Победы.

"Мы будем во Львове, пусть не сомневаются. Там же будут висеть георгиевские ленты, там будут установлены все наши памятники Победы… Обязательно восстановим все символы Победы", — сказал Залдостанов журналистам в понедельник, передают РИА Новости.

#Львов#Украина "Ночные волки" обещают развесить по городу георгиевские ленты, на что львовяне обещают развесить по городу "Ночных волков". — Igor Zubkov ㋡ (@IgorZ_ua) May 4, 2015

Как известно, байкеры проводят мотопробег, который они посвятили 70-летию победы над нацизмом. Это вызвало протест среди граждан Польши, по территории которой намерены проехать мотоциклисты. Провокацией мотопробег назвало и руководство Польши и Чехии. Правительство Германии предупредило о запрете въезда в страну членам российского байкерского клуба "Ночные волки", который организует мотопробег Москва-Берлин.

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Литовские пограничники не впустили еще четырех байкеров - граждан России и Беларуси, однако неизвестно, связано ли это непосредственно с резонансным автопробегом байкеров до Берлина. В свою очередь МИД РФ возмутился отказом властей Польши пускать на территорию страны участников российского байк-клуба и заявил, что "отказ властей Польши стал единственным по всему маршруту запланированной поездки".