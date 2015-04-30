"Ночные волки" заявляют, что "прорвались" через границу Евросоюза

Байкеры из российского мотоклуба «Ночные волки», который считается приближенным к президенту РФ Владимиру Путину, пересекли границу Европейского союза и направляются в Братиславу.

Об этом говорится в блоге мотоклуба.

"Несмотря на то, что по всем погранпостам розданы разнарядки - "не пускать НВ", наши всё-таки перешли границу! Об этом сообщил Хирург (лидер «волков» Александр Залдостанов - УНИАН). Сейчас парни отправились по запланированному маршруту. Цель - Братислава", - говорится в сообщении.

Из текста сообщения неясно, была ли пересечена граница законным способом.

Читайте также"Ночные волки" держат в секрете, каким образом собираются попасть в Берлин через два дня

Как сообщал УНИАН, вслед за властями Польши, правительство Германии предупредило о запрете въезда в страну членам байкерского клуба "Ночные волки".

В заявлении указывается на возможные "угрозы для общественной безопасности и порядка в Германии". А если существует предположение относительно таких угроз, "мы имеем право и обязанность принять все необходимые средства, чтобы адекватно противостоять этим рискам".

К таким средствам представители министерств отнесли "препятствование иностранцам во въезде в Германию, а также "адекватные полицейские средства в Германии". В частности, отмечается в заявлении, визы уже полученные путем предоставления ложных данных, будут аннулированы.