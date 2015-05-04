Демонстрация в центре Тель-Авива переросла в столкновения с полицией (фото, видео)

По оценкам полиции, всего в акции на площади имени Ицхака Рабина приняли участие свыше десяти тысяч человек, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Запланированная как мирный протест, демонстрация довольно быстро переросла в столкновения со стражами правопорядка. Некоторые из ее участников разделились на несколько групп и отправились громить соседние кафе и магазины. Несколько человек попытались даже прорваться в здание мэрии Тель-Авива, расположенное рядом с площадью.

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В ответ полиция применила слезоточивый газ и водометы, десятки человек были задержаны. На место беспорядков прибыло руководство полиции и министр внутренней безопасности Ицхак Ааронович.

Это уже второй раз, когда демонстрация израильтян эфиопского происхождения перерастает в столкновения с полицией. В минувший четверг подобная акция прошла в Иерусалиме, у стен канцелярии премьер-министра.

Поводом для массового протеста послужила публикация в местных СМИ видеокадров, на которых запечатлено чрезмерное применение силы двумя полицейскими против солдата эфиопского происхождения.

На кадрах камеры наружного наблюдения видно, как к солдату обращается один из полицейских, делает ему устное замечание и кажется, что на этом инцидент исчерпан. Однако через несколько секунд, все тот же полицейский без видимых на то причин приближается к солдату, валит его с ног и пытается надеть наручники. На помощь полицейскому приходит его напарник и вместе они производят арест солдата.

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Кадры вызвали большой резонанс в обществе, лишний раз, напомнив о серьезной проблеме, которая существует в отношениях между эфиопской общиной и израильскими властями.

Сегодня в Израиле проживают около 120 тысяч выходцев из Эфиопии, что составляет менее двух процентов населения. Многие представители общины уверены, что государство не уделяет достаточного внимания решению острых проблем, в частности, в сфере образования, медицины и социального равенства. Как правило, районы компактного проживания израильских эфиопов в самых разных городах считаются неблагополучными.

В руководстве полиции говорят, что после демонстрации 1 мая в Иерусалиме там были готовы к тому, что новая акция в Тель-Авиве может выйти за рамки мирного протеста. Тем более что несколькими часами ранее наиболее активные участники сумели даже на некоторое время перекрыть центральную скоростную магистраль "Аялон".

Более четырех часов полицейские пытались справиться с беспорядками. По словам генерального инспектора Йоханано Данино, в ряды эфиопских демонстрантов были внедрены настоящие провокаторы из числа анархистских организаций. Подобным образом последние действуют на палестинских территориях, зачастую провоцируя израильских военнослужащих к применению силы.

"Хочу подчеркнуть, что мы действовали более чем сдержанно, однако мы намерены уже в самое ближайшее время придать суду всех без исключения зачинщиков беспорядков, которые атаковали полицейских", - заявил Данино на месте событий.

В руководстве страны события на площади Рабина намерены изучить самым серьезным образом. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху сделал специальное заявление, в котором призвал все стороны немедленно успокоиться.

Вдобавок Нетаньяху пообещал, что уже в понедельник в Иерусалиме будет проведено экстренное совещание с представителями разных ведомств, ответственных за решение наиболее острых социальных проблем выходцев из Эфиопии.

"Необходимо тщательно изучить все доводы, которые помогут при решении целого ряда вопросов, при этом, хочу особо подчеркнуть, что мы не потерпим насилие и нарушение правопорядка", - заявил израильский премьер.