Премьер Израиля не поедет в Москву на парад 9 мая - СМИ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху решил не ехать в Москву 9 мая, где в этот день будут отмечать 70-ю годовщину окончания Второй мировой войны.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Jerusalem Post Israel News.

Как отмечает издание, в торжествах примет участие посол Израиля в России.

В то же время, по данным министерства иностранных дел, не будет на церемонии также главы МИД Авигдора Либермана.

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Как пишет издание, канцелярия премьер-министра и МИД не объясняют отсутствие высокопоставленных лиц на церемонии 9 мая в Москве, которая состоится в период напряженности отношений между Израилем и РФ в связи с решением России отменить пятилетний запрет на продажу ракет С-300 Ирану.

Ранее сообщалось, что президент Израиля не поедет в Москву на парад по случаю 9 мая.

Напомним, большинство европейских лидеров отказались от участия в параде.

Так, ранее стало известно об отказе президента Черногории Филиппа Вуяновича, президента Молдовы Николае Тимофти, президента Финляндии Саули Ниинистьо, президента Словакии Андрея Киски и президента Болгарии Росена Плевнелиева.

Также отказались приехать в Москву на 9 мая президент США Барак Обама, канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, председатель Европейского совета Дональд Туск, президенты Польши и Словении.

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Многие из них аргументировали свой отказ агрессией России в Украине.

В то же время, например, готовность президента Чехии Милоша Земана приехать в Москву для участия в параде встретила острую критику внутри страны.

О готовности приехать в Москву 9 мая заявил и президент Греции.