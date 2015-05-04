В Эстонии начинаются масштабные военные учения
12:28, 04 мая 2015Мир
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В учениях примут участие более 13 тыс. военнослужащих Сил обороны, добровольцев, резервистов, а также военнослужащие из армий союзников.
В Эстонии начинаются масштабные военные учения / Siim Lõvi
В Эстонии сегодня начинаются масштабные военные учения «Еж 2015».
Как сообщает эстонское издание Postimees, в учениях примут участие более 13 тыс. военнослужащих Сил обороны, добровольцев, резервистов, а также военнослужащие из армий союзников.
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Отмечается, что учения продляться до 15 мая и станут самыми крупными учениями Сил обороны Эстонии. Эти учения пройдут вместо проводящихся каждую весну учений «Весенний шторм».
По сообщению генштаба Сил обороны, самую важную роль в успехе учений сыграют резервисты, составляющие более половины их участников.
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