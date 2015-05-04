В Эстонии начинаются масштабные военные учения

В Эстонии сегодня начинаются масштабные военные учения «Еж 2015».

Как сообщает эстонское издание Postimees, в учениях примут участие более 13 тыс. военнослужащих Сил обороны, добровольцев, резервистов, а также военнослужащие из армий союзников.

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Отмечается, что учения продляться до 15 мая и станут самыми крупными учениями Сил обороны Эстонии. Эти учения пройдут вместо проводящихся каждую весну учений «Весенний шторм».

По сообщению генштаба Сил обороны, самую важную роль в успехе учений сыграют резервисты, составляющие более половины их участников.