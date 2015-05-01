В НАТО обвиняют Минобороны Украины в слишком медленных реформах

Об этом в интервью Радио Свобода заявил специальный представитель генерального секретаря Североатлантического альянса Джеймс Аппатурай.

«Украине нужно провести огромную работу. Вооруженные силы Украины требуют глубинных изменений. Мы готовы помочь им в этом. Для этой цели предназначены трастовые фонды. Некоторые страны НАТО помогают Украине на двустороннем уровне. Украинской стороне нужно провести больше реформ, и это необходимо осуществлять быстрее. Советы и поддержка, которую мы даем, были бы значительно эффективнее, если бы Министерство обороны и в армии была большая настроенность на реформы... В достаточной мере не наблюдается. Я скажу это прямо», – сказал Аппатурай.

Читайте такжеВ НАТО заявили, что РФ использует "режим тишины" для перегруппировки войск и возможного наступленияПо его словам, президент, премьер-министр и министры в Украине хотят реформ и демонстрируют соответствующую политическую волю. «На низшем уровне украинские структуры реформируются очень медленно. И это не проблема отдельных людей. Система в целом является очень медленной. Я бы не сказал, что нет желания реформ, но их скорость очень медленной. Мы призываем украинские Минобороны, МИД, МВД провести болезненные, но необходимые изменения», – заявил представитель Альянса.

На саммите «Украина-ЕС», состоявшегося на днях в Киеве представители Евросоюза Дональд Туск и Жан-Клод Юнкер призвали Украину оперативнее проводить реформы, а не просто рассчитывать на помощь Запада.