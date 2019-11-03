В Сирии взорвался заминированный автомобиль: 13 погибших

Взрыв произошел из-за заложенную ранее бомбу.

В сирийском пограничном городе Эт-Телль-эль-Абьяд взорвался автомобиль, в результате чего погибли по меньшей мере 13 человек.

Об этом сообщает BBC.

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По данным Министерства обороны Турции, еще по крайней мере 20 человек были ранены взрывом. Среди погибших в результате взрыва бомбы были протурецкую боевики и гражданские.

Власти Турции обвиняют в теракте сирийское курдское группировки. Однако пока ни одна организация не взяла на себя ответственность за взрыв.

Как сообщал УНИАН, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с 1 ноября в северо-восточной части Сирии начнут действовать турецко-российские совместные патрули.