В Сирии взорвался заминированный автомобиль: 13 погибших
13:21, 03 ноября 2019Мир
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Взрыв произошел из-за заложенную ранее бомбу.
Под автомобиль заложили бомбу / фото: t.me/izotope
В сирийском пограничном городе Эт-Телль-эль-Абьяд взорвался автомобиль, в результате чего погибли по меньшей мере 13 человек.
Об этом сообщает BBC.
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По данным Министерства обороны Турции, еще по крайней мере 20 человек были ранены взрывом. Среди погибших в результате взрыва бомбы были протурецкую боевики и гражданские.
Власти Турции обвиняют в теракте сирийское курдское группировки. Однако пока ни одна организация не взяла на себя ответственность за взрыв.
Как сообщал УНИАН, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с 1 ноября в северо-восточной части Сирии начнут действовать турецко-российские совместные патрули.
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