Турция и Россия запустят совместные патрули в Сирии

Совместные патрули будут действовать в Сирии на линии семи километров от границы.

Турецко-российские совместные патрули начнут действовать в северо-восточной части Сирии с 1 ноября.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Радио Свобода.

«Мы начнем совместную работу на местах в пятницу, а именно, начнем совместное патрулирование», - заявил Эрдоган 30 октября.

Он добавил, что совместные патрули будут действовать в Сирии на линии семи километров от границы.

В соответствии с соглашением, заключенным турецким президентом и российским лидером Владимиром Путиным в Сочи на прошлой неделе, курдским бойцам было отведено 150 часов, чтобы отступить от позиций в приграничных территориях на северо-востоке Сирии. В противном случае, предупредила Анкара - Турция «очистит» территории от отрядов сирийских курдов, которых считает «террористами». Этот 150-часовой срок истек 29 октября. Ожидается, что совместное патрулирование турок и россиян начнется после истечения крайнего срока.

Читайте такжеЭрдоган заявил о возможности начала новой военной операции Турции в Сирии

Эрдоган заявил со ссылкой на российских военных, что курдские силы вывели около 34 тысяч человек вместе с 3 тыс. 260 единицами тяжелого вооружения с территории в 30 километрах от турецко-сирийской границы.

«Имеющиеся у нас данные указывают, что это не все силы», - сказал Эрдоган, ссылаясь на российских военных.

Президент США Дональд Трамп в прошлом месяце объявил о выводе войск США вдоль турецкой границы, чтобы позволить турецким силам создать так называемую «зону безопасности», где бы не было сирийских курдских бойцов.

Трамп подвергся резкой двухпартийной критике за это решение, которое кое-кто назвал «предательством» курдских союзников. Позже президент США отметил, что отдельные войска всё же останутся, чтобы помочь предотвратить попадание нефтяных объектов в руки боевиков группировки «Исламское государство».

Россия вместе с Ираном предоставила существенную поддержку режиму Башару аль-Асаду во время гражданской войны в Сирии, в то время как Турция поддержала повстанческие группировки.

Турция приняла 3,6 миллиона сирийских беженцев, и Эрдоган заявил, что его страна планирует переселить около 2 миллионов из них в северо-восточную Сирию.