Вслед за Украиной: Болгария отреагировала на слова Макрона о "нелегальных болгарских бандах"

МИД Болгарии готовит ноту протеста.

МИД Болгарии внесет ноту протеста в Министерство иностранных дел Франции из-за высказывания президента Эммануэля Макрона о «нелегальных болгарских бандах».

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на местные СМИ.

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МИД Болгарии также вызвало в понедельник посла Франции в Софии Флоранс Робин для объяснений заявления французского лидера.

Как сообщал УНИАН, на днях Макрон дал интервью правому журналу Valeurs Actuelles, чем вызвал критику в свой адрес. В интервью он, в частности, сказал, что всеми силами хочет бороться против параллельных обществ и нелегальной иммиграции во Франции, упомянув при этом болгар и украинцев.

"Я отдаю предпочтение легальным иммигрантам из Гвинеи или Кот-д'ивуар (...) вместо нелегальных украинских или болгарских банд", - сказал президент Франции Valeurs Actuelles.

В ответ украинский МИД вызвал посла Франции с требованием объяснить заявление Макрона.

«Посол Франции отметил, что претензий к гражданам Украины, которые путешествуют по Франции, у французской стороны нет. Следовательно, слова Е.Макрона, которые касались проблематики миграции и законного трудоустройства, были выдернуты из контекста», - говорится в комментарии Министерства после визита дипломата.