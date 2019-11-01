Посол Франции пояснил в МИД слова Макрона об "украинских бандах"

Французский дипломат отметил, что слова Макрона "были выдернуты из контекста".

Министерство иностранных дел Украины пригласило посла Франции, чтобы он предоставил разъяснения относительно неоднозначного заявления французского президента Эммануэля Макрона о украинском.

Соответствующий комментарий пресс-секретаря МИД Екатерины Зеленко обнародован на сайте Министерства.

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«Посол Франции отметил, что претензий к гражданам Украины, которые путешествуют во Франции, у французской стороны нет. Следовательно, слова Е.Макрона, касающиеся проблематики миграции и законного трудоустройства, были выдернуты из контекста», - говорится в комментарии.

Стороны подтвердили, что между Киевом и Парижем есть полное понимание в вопросе реализации договоренностей о передвижении граждан.

Как сообщал УНИАН, президент Франции Эммануэль Макрон дал интервью правому журналу Valeurs Actuelles, чем вызвал критику в свой адрес.

В интервью он также сказал, что всеми силами хочет бороться против параллельных обществ и нелегальной иммиграции во Франции, упомянув при этом и украинцев.

"Я предпочитаю легальных иммигрантов из Гвинеи или Кот-д'Ивуар (...) вместо нелегальных украинских или болгарских банд", - сказал президент Франции Valeurs Actuelles.

Критики уже заявили, что подобными заявлениями Макрон подыгрывает французским поклонникам правых взглядов и хочет отобрать голоса у правопопулистки Марин Ле Пен на предстоящих президентских выборах в 2022 году. Недавно Ле Пен уже объявила о намерении участвовать в избирательной гонке.