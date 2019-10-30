Кровавый Хэллоуин: в США неизвестные расстреляли участников костюмированной вечеринки (видео)

Произошло все спальном районе в Калифорнии, когда костюмированная вечеринка была в разгаре.

В США на праздновании Хеллоуина неизвестные устроили стрельбу.

Как говорится в сюжете ТСН, в результате стрельбы погибли трое 20-летних юношей. Еще девять человек получили ранения. Их сразу отправили в больницу.

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Произошло все спальном районе в Калифорнии, когда костюмированная вечеринка была в разгаре. Жители соседних домов услышали около 20 выстрелов, а потом увидели белую машину, которая быстро покидала район.

За считанные минуты на место трагедии съехались медики и полицейские. Кто и почему устроил кровавую расправу во время праздника сейчас выясняют.