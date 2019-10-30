Кровавый Хэллоуин: в США неизвестные расстреляли участников костюмированной вечеринки (видео)
17:49, 30 октября 2019Мир
53 0
Произошло все спальном районе в Калифорнии, когда костюмированная вечеринка была в разгаре.
За считанные минуты на место трагедии съехались медики и полицейские / скриншот видео ТСН
В США на праздновании Хеллоуина неизвестные устроили стрельбу.
Как говорится в сюжете ТСН, в результате стрельбы погибли трое 20-летних юношей. Еще девять человек получили ранения. Их сразу отправили в больницу.
Читайте такжеВ США шериф на Хеллоуин предупредил детей, где живут педофилы: на него подали в суд
Произошло все спальном районе в Калифорнии, когда костюмированная вечеринка была в разгаре. Жители соседних домов услышали около 20 выстрелов, а потом увидели белую машину, которая быстро покидала район.
За считанные минуты на место трагедии съехались медики и полицейские. Кто и почему устроил кровавую расправу во время праздника сейчас выясняют.
Кровавая вечеринка: в США на праздновании Хеллоуина неизвестные устроили стрельбу
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter