Во Франкфурте предотвратили теракт исламистов

Минувшей ночью полицейские провели обыск на квартире в окрестностях Франкфурта-на-Майне, в ходе которого было изъято взрывное устройство, заключенное в трубу, взрывчатые вещества и штурмовую винтовку, передает Русская служба Би-би-си.

Арестована семейная пара. Предполагается, что супруги готовили взрыв во время велогонки, которая должна была состояться в пятницу.

Читайте такжеВ Италии арестовали предполагаемых сообщников "Аль-Каиды"

По информации одной из немецких газет, за парой было установлено наблюдение в марте, после того как стало известно, что муж и жена закупали большие объемы химических веществ по подложным документам.

Как сообщили власти земли Гессен, пара была связана с радикальными исламистами.

Как сообщается, офицеры полиции сейчас ведут земляные работы в саду в городке Оберурзель и в близлежащем лесу в поисках новых улик.

Ранее УНИАН сообщал, что "Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в Тунисе.