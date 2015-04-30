Китай и Россия проведут совместные учения в Средиземном море

Россия и Китай в середине мая впервые проведут совместные военно-морские учения в Средиземном море, сообщил журналистам в четверг официальный представитель Минобороны КНР Гэн Яньшэн, сообщает РИА Новости.

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"Согласно планам РФ и КНР, ВМС двух стран в середине мая проведут совместные военные учения в Средиземном море под названием "Морское взаимодействие-2015"", — заявил Яньшэн.

По его словам, в учениях будет задействовано девять кораблей от обеих сторон.

"Учения, главным образом, включают в себя отработку обороны на море, пополнение запасов, конвоирование судов, обеспечение безопасности морского транспорта", — пояснил представитель Минобороны Китая.

Цель мероприятия — углубление дружественного сотрудничества между Россией и Китаем и укрепление боеспособности двух стран в отражении угроз безопасности на море.

"Необходимо отметить, что эти учения не направлены против третьих стран и не связаны с обстановкой в регионе", — заключил Яньшэн.