Британия обвинила Иран в попытках закупить ядерные технологии на черном рынке

Как указывается в документе, который цитирует агентство Рейтер, британское правительство выявило сеть по закупке ядерных технологий, связанную с двумя иранскими компаниями - Centrifuge Technology Company (TESA) и Kalay Electric Company (KEC), сообщает Русская служба ВВС.

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В настоящее время KEC находится под санкциями Совета Безопасности ООН, а TESA - под санкциями США и Евросоюза, которые подозревают компании в причастности к разработке центрифуг для обогащения урана.

Принципиальная договоренность с Ираном по ядерной программе была достигнута в начале апреля в ходе переговоров министров иностранных дел шести стран - США, России, Германии, Франции, Великобритании и Ирана, - а окончательное соглашение планируется подписать до 30 июня.