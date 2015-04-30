В Казахстане решили разгадать тайну загадочной "сонной болезни" с помощью бурения скважин

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на начальника группы георадиоэкологических исследований Национального ядерного центра Медета Актаева.

Село Калачи, расположенное в двух километрах от закрытого Красногорского уранового рудника, стало известно в 2013 году после начала массовых приступов "сонной болезни" у местных жителей. "Заболевший" человек засыпает на несколько часов или даже дней, испытывает вялость, нарушение координации движений и потерю памяти.

Ученые обнаружили, в частности, повышенное содержание угарного газа, а также изменение температуры подземной воды. "В течение апреля в разных точках села Калачи нами пробурены 12 скважин, в ежедневном режиме продолжаем получать пробы", — сообщил Медет Актаев.

По его словам, девять из 12 скважин — разведывательные, из которых ученые разово забрали пробы грунта, воды из подземных трещин и подземного воздуха. Три скважины — наблюдательные. Глубина скважин — от 2 до 25 метров.

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"Скважины пробурены в местах разломов и тектонических нарушений, а также в местах, где были зафиксированы случаи "сонной болезни", — рассказал начальник группы.

Например, одна из скважин оборудована у детской площадки около дома многодетной семьи, где однажды "уснули" сразу трое детей. Еще одна скважина пробурена на улице Степной, где живет семья местной медсестры — приступы "сонной болезни" были трижды зафиксированы у самой женщины, а также по одному разу у ее 26-летней дочери и внучки.

На днях образцы из скважин были направлены на экспертизу в Национальный ядерный центр Института радиационной безопасности и экологии.

"Уже сейчас есть, на что обратить внимание. В частности, есть изменения температуры воды в различных местах. Также замечено содержание СО в подземном воздухе — в разных местах примерно 30-60 миллиграммов на кубический метр, тогда как на поверхности его содержание 0 миллиграммов", — рассказал Медет Актаев.

Ученые не могут выяснить причину приступов "сонной болезни". Одной из основных рабочих версий является отравление угарным газом при его выходе из пустот, образовавшихся при добыче урановой руды.

Общее количество тех, кто обращался в этой связи за помощью врачей — около 130 человек. Последние случаи относятся к началу апреля. Всего в Калачах на сегодня живут 396 человек.