ЕС таки согласился отсрочить Brexit

Ожидается, что решение будет официально оформлено в письменной форме.

Европейский Союз согласился отсрочить выход Великобритании из ЕС до 31 января 2020 года.

Об этом сообщил президент Европейского совета Дональд Туск в Twitter.

«27 стран ЕС согласились принять запрос Великобритании отложить Brexit до 31 января 2020 года. Ожидается, что решение будет официально оформлено в письменной форме», - написал Туск.

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Как сообщал УНИАН, Великобритания планировала выйти из состава ЕС 29 марта 2019 года, но к этому сроку парламент страны не одобрил соглашение о Brexit и заблокировал возможность выхода без соглашения.

В апреле 27 стран-членов ЕС договорились отложить Brexit до 31 октября.

The EU27 has agreed that it will accept the UK's request for a #Brexit flextension until 31 January 2020. The decision is expected to be formalised through a written procedure. — Donald Tusk (@eucopresident) October 28, 2019

В сентябре депутаты нижней палаты британского парламента приняли закон, который блокирует выход страны из Евросоюза без достижения соглашения с Брюсселем. Закон предполагает перенос срока Brexit на 31 января 2020 года, если договоренности с ЕС так и не удастся достичь.

Премьер-министр Борис Джонсон уверял, что выполнит нормы закона, однако неоднократно подчеркивал, что Brexit состоится 31 октября.

17 октября Лондон и Брюссель достигли договоренности относительно нового соглашения о Brexit.

19 октября британский парламент проголосовал за поправку, которой предусмотрена новая отсрочка Brexit. Джонсон выступил категорически против такого решения.