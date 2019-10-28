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ЕС таки согласился отсрочить Brexit

12:37, 28 октября 2019
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщил президент Европейского совета Дональд Туск в Twitter.

«27 стран ЕС согласились принять запрос Великобритании отложить Brexit до 31 января 2020 года. Ожидается, что решение будет официально оформлено в письменной форме», - написал Туск.

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Как сообщал УНИАН, Великобритания планировала выйти из состава ЕС 29 марта 2019 года, но к этому сроку парламент страны не одобрил соглашение о Brexit и заблокировал возможность выхода без соглашения.

В апреле 27 стран-членов ЕС договорились отложить Brexit до 31 октября.

В сентябре депутаты нижней палаты британского парламента приняли закон, который блокирует выход страны из Евросоюза без достижения соглашения с Брюсселем. Закон предполагает перенос срока Brexit на 31 января 2020 года, если договоренности с ЕС так и не удастся достичь.

Премьер-министр Борис Джонсон уверял, что выполнит нормы закона, однако неоднократно подчеркивал, что Brexit состоится 31 октября.

17 октября Лондон и Брюссель достигли договоренности относительно нового соглашения о Brexit.

19 октября британский парламент проголосовал за поправку, которой предусмотрена новая отсрочка Brexit. Джонсон выступил категорически против такого решения.

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Теги: #Евросоюз#Brexit#выход Британии из ЕС#Дональд Туск