Правительство Грузии ушло в отставку из-за "подковерной войны" министров - политолог

Известный грузинский политолог Гела Васадзе считает, что основными причинами отставки правительства Грузии является неэффективность работы министров, а также так называемая "подковерная война".

Об этом эксперт рассказал специально для ТСН.ua.

По его мнению, отставка правительства Грузии была понятной и логичной, поскольку за 2,5 года правления "Грузинской мечты" углубился экономический, финансовый и политический кризис в стране.

Читайте такжеГрузия оплатит похороны добровольца, погибшего на Донбассе

"Падение курса лари относительно доллара, повышение цен - это одна сторона медали, которая привела к отставке правительства и активизировала действия национальной оппозиции", - поясняет Васадзе.

Другой причиной, по словам политолога, есть так называемая "игра бульдогов", в которой столкнулись интересы команды премьер-министра и вице-премьера Грузии.

"Были столкновения разных интересов, в частности столкновения интересов команды премьер-министра Ираклия Гарибашвили и вице-премьер Кахи Каладзе. И всем этим из тени управляет истинный правитель страны Бидзина Иванишвили, который по совместительству является и российским миллиардером. Вот эта самая борьба привела к тому, что семь министров ушли в отставку", - аргументирует эксперт.

И именно эта "подковерная игра", считает Васадзе, обусловила отставку правительства: "На постсоветском пространстве даже экономический, политический и финансовый кризисы вовсе не являются причинами для отставки правительства. Здесь идет постоянная борьба бульдогов, о которой говорил еще Черчилль: "Советская политика напоминает схватку бульдогов под ковром, и иногда одна мертвая собака вылетает из-под ковра"".

По мнению Васадзе, наиболее громкими стали отставки министра внутренних дел, который был непосредственным ставленником Гарибашвили и министра инфраструктуры, которого, в частности, грузины видели на посту премьера.

Читайте такжеПрезидент Грузии назвал Россию главной проблемой безопасности в регионе

Возможными кандидатами на пост премьера Васадзе видит, скорее всего, нынешнего главу правительства Ираклия Гарибашвили. Другими кандидатами могут быть Каха Каладзе и Нодар Джавахишвили, если неформальный правитель Грузии Бидзина Иванишвили поддержит этих кандидатов.

"Но это не имеет никакого значения, потому что они все одинаковые и одинаково не умеют работать", - добавляет Васадзе, предсказывая будущее углубление кризиса в своей стране.

Напомним, что вчера, 29 апреля, правительство Грузии автоматически ушло в отставку в полном составе после того, как свой пост покинул министр по делам спорта и молодежи Леван Кипиани.