В Грузии правительство подало в отставку - СМИ

Кипиани стал седьмым министром, который ушел из правительства. Согласно грузинской Конституции, в случае отставки трети министров из двадцати, правительство должно повторно получить вотум доверия в парламенте, сообщает Радио Свобода.

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После того как министр по делам молодежи и спорта Кипиани покинул пост в знак протеста против критики в свой адрес со стороны парламентского комитета по делам спорта, правительство считается подавшим в отставку в полном составе, а все министры стали исполняющими обязанности.

Председатель грузинского парламента Давид Усупашвили объяснил, что, согласно Конституции, прерогатива назначения новых министров принадлежит действующему премьеру, но окончательное решение принимает парламент. Если законодательный орган не утвердит новый состав Кабинета министров, президент имеет право распустить парламент и назначить новые парламентские выборы.

Правящая коалиция «Грузинская мечта» имеет абсолютное большинство голосов в парламенте и, как считают наблюдатели, скорее всего, новый состав правительства получит вотум доверия.

Одновременно отмечается, что нынешний премьер-министр Ираклий Гарибашвили уже заявил, что все министры сохранят свои посты.

Парламентская оппозиция возложила всю ответственность за правительственный кризис в стране на миллиардера Бидзина Иванишвили, который считается неформальным руководителем правительства. В оппозиционной партии «Единое национальное движение» высказались за окончательную отставку самого премьер-министра Гарибашвили, назначение так называемого «технического правительства» и проведение внеочередных парламентских выборов на новой законодательной основе.