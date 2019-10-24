Польша хочет облегчить трудоустройство украинских врачей

Минздрав Польши уже разработал соответствующие изменения к законодательству.

Министерство здравоохранения Польши подготовило проект изменений, чтобы облегчить трудоустройство врачей из стран-не членов ЕС.

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на местные СМИ.

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Проект предусматривает разрешение на практику и экзамен, дающий право на предоставление медицинских услуг в Польше. Новые правила позволят обойти или отложить процедуру признания иностранных документов об образовании.

В то же время польские врачи видят в изменениях двойные стандарты. Минздрав не скрывает, что этот вариант рассматривают, чтобы залатать кадровые дыры.

Отмечается, что в Польше работает много украинских врачей. Но из-за процедуры признания диплома об образовании, которая является дорогой и долгой, медики обычно работают санитарами и младшими медсестрами.

Сейчас предложение Минздрава проходит обсуждение в юридической комиссии Сейма.

Как сообщал УНИАН, работники Львовской таможни обнаружили более двух тонн контрабандных продуктов в рейсовом автобусе в пункте пропуска «Шегини-Медика» на границе с Польшей.