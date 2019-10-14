На выборах в Польше побеждает правящая партия Качиньского

Явка, по предварительным данным, составила рекордные 61,1%.

На парламентских выборах в Польше со значительным преимуществом над оппонентами победила действующая партия власти "Право и Справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского.

Согласно обнародованным данным экзит-полаl, проведенными центром Ipsos для польских телеканалов TVN24, Polsat, TVP Info, за PiS отдали свои голос 43,6% избирателей? пишет ТСН.

За ближайших преследователей – либеральную "Гражданскую коалицию" – проголосовали 27,4% поляков. В парламент также попадают польские левые из "Союза демократической коалиции" (11,9%), которых не было в действующем составе.

Пятипроцентный избирательный барьер, предварительно, также преодолевают консервативная "Польская коалиция" – 9,6% и националистическая "Конфедерация" – 6,4%, которая также впервые попадает в парламент.

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Если официальные результаты выборов будут похожими на результаты экзит-пола, то PiS может сохранить большинство в Сейме, получив 239 мандатов. Партия также сможет самостоятельно сформировать правительство.

Государственная избирательная комиссия начинает подсчет голосов и намерена представить первые официальные данные уже к вечеру понедельника. Явка, по предварительным данным, составила рекордные 61,1%.