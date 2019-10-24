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Федеральный суд США обязал Госдеп обнародовать переписку по Украине

02:52, 24 октября 2019
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Федеральный суд США обязал Государственный департамент в течение 30 дней обнародовать записи переговоров и переписки должностных лиц относительно Украины.

Об этом сообщает lb.ua со ссылкой на CNN.

"Федеральный судья в среду дал Государственному департаменту 30 дней на публикацию документов, связанных с Украиной, включая общение между госсекретарем Майком Помпео и личным адвокатом президента Дональда Трампа Руди Джулиани", - говорится в сообщении.

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В иске, поданном наблюдательной организацией American Oversight, требовали обнародовать переписки американских дипломатов с Джулиани касательно предполагаемого давления на правительство Украины, а также записи, связанные с отзывом посла США в Украине Мари Йованович.

Напомним, Федеральная прокуратура в Нью-Йорке начала расследование против адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани по подозрению в нарушении законов о предотвращении иностранному влиянию на американское правительство.

Расследование касается деятельности Джулиани в Украине и возможного влияния на решение об отставке Мари Йованович с должности посла США в Украине.

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Теги: #Госдеп США#суд в США