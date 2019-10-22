Business Insider: Армия США готовит план быстрого выхода из Афганистана на всякий случай

Американские военные допускают, что неожиданный и резкий выход из Сирии был лишь репетицией.

Министерство обороны США изучает свои возможности относительно полного вывода войск США с территории Афганистана, если президент Дональд Трамп неожиданно примет такое решение. Нынешняя разработка планов, которая не связана с прямыми решениями Белого дома, включает процедуры для полного вывода американских сил за считанные недели.

Об этом Business Insider рассказали нынешние и бывшие чиновники США. Такой шаг Пентагон сделал на фоне решения Трампа вывести большинство американских войск из Сирии перед началом наступления Турции против курдских отрядов, которые были союзниками Вашингтона в войне против "Исламского государства". Один из чиновников, с которым беседовали журналисты издания, назвал планирование Пентагона "рассудительным", в то время как другой назвал последние действия в Сирии потенциальной "генеральной репетицией" для Афганистана.

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Сначала Трамп отозвал два десятка солдат из непосредственного района турецкого вторжения в Сирию. Но затем расширил свое решение до около тысячи американских военных, которые были развернуты в северных сирийских регионах. Министр обороны Марк Эспер в понедельник сказал, что неопределенное небольшое количество военных США до сих пор может базироваться на северо-востоке Сирии, чтобы защитить нефтяные месторождения от потенциальных попыток "Исламского государства" их захватить.

Решение Трампа вывести силы США по сирийской территории застало врасплох военных чиновников и парламентариев. Обе партии в Конгрессе осудили его, отметив, что США таким образом предали своих союзников и принципы. Около 11 тысяч курдов погибли, сражаясь против "Исламского государства" вместе с войсками США в регионе.

"Это импульсивное решение президента уничтожило все наши достижения, бросило регион в еще больший хаос. Иран уже облизывается. А если бы я был боевиком "Исламского государства", то наверное бы думал, что получил второй шанс", - сказал сенатор-республиканец Линдси Грэм.

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Business Insider напоминает, что США уже вывели из Афганистана две тысячи своих солдат в этом году. Поэтому американский контингент в стране сократился до 13 тысяч. В начале октября министр обороны Марк Эспер сказал, что США могут вывести еще больше своих сил без ущерба для операций.

В понедельник во время визита в Афганистан он также посоветовал не сравнивать политику США в Сирии с американской позицией по афганскому вопросу.

"Очень разные ситуации, очень разные враги, если хотите, совершенно разный уровень обязательств", - сказал он.