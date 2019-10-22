Трамп заявил, что "небольшое количество" военных США останется в Сирии

Курды недовольны выводом американских подразделений и забросали конвой картофелем.

Президент США Дональд Трамп заявил что в Сирии все же останется "небольшое количество" американских военных.

Они будут дислоцироваться вблизи границы с Иорданией, их задача - обезопасить нефтяные месторождения, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Reuters.

Эту информацию также подтвердил министр обороны США Марк Эспер. Он уточнил, что Пентагон рассматривает возможность оставить незначительное количество солдат и на северо-востоке Сирии, чтобы те вместе с бойцами "Демократических сил Сирии" препятствовали террористам "Исламского государства" получать доступ к нефтяным месторождениям. Эспер добавил, что весь процесс вывода американских войск из Сирии "продлится недели, а не дни".

Кроме того, Трамп заверил, что условленное с Турцией пятидневное перемирие, срок которого истекает во вторник, 22 октября, может быть продлено. "Я уверен, если нам понадобится небольшая пролонгация, это произойдет", - заверил Трамп.

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Тем временем, процесс вывода американского контингента с северо-востока Сирии продолжается, многие местные жители этим недовольны. В частности, сирийские курды забросали картофелем американский военных конвой, который проходил через город Камышлы, сообщает агентство dpa со ссылкой на курдские СМИ. С вечера 20 октября в направлении границы с Ираком отправились более сотни военных автомобилей США.

Как сообщал УНИАН, 9 октября 2019 Турция начала на северо-востоке Сирии военную операцию "Источник мира", которая проводится в районах Сирии на восток от реки Евфрат против сирийских курдов.

После переговоров со США Турция согласилась прекратить наступление на севере Сирии на 5 дней для выхода курдских повстанцев из приграничных районов.

Эрдоган заявлял, что сирийские курды должны освободить весь участок сирийско-турецкой границы на восток от реки Евфрат до границы Ирака, длиной почти 440 километров. Но представитель США отметил, что договоренность касается участка границы длиной 120 километров. Пресс-секретарь Эрдогана подтвердил, что в договоренностях речь идет об участке длиной в 120 километров, однако Анкара хочет большей территории для "зоны безопасности".