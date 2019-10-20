Правительство Великобритании настроено выйти из ЕС 31 октября, несмотря на просьбу об отсрочке

В правительстве уверяют, что имеют для этого все средства и возможности.

Великобритания покинет Европейский Союз 31 октября, несмотря на письмо-просьбу об отсрочке Brexit, написать которое премьер-министра Бориса Джонсона заставили его оппоненты.

Об этом сообщает "Європейська правда" со ссылкой на Reuters.

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"Мы собираемся выйти 31 октября. У нас есть средства и возможность сделать это", - сказал Майкл Хоув, министр, отвечающий за подготовку к Brexit без соглашения.

По его словам, соответствующее письмо было отправлено по требованию парламента, но парламентарии не могут изменить политику или решимость правительства.

Ранее Джонсон отправил три письма президенту Европейского совета Дональду Туску: короткую сопроводительную записку от британского посла в ЕС, где объясняется, что правительство просто соблюдает закон; неподписанную копию текста, который он вынужден был написать в соответствии с законом, известным как закон Бенна; и третье письмо, в котором Джонсон сказал, что не хочет отсрочки Brexit.

Туск, в свою очередь, заявил, что начнет консультации с лидерами ЕС о том, как реагировать на полученное.

Как сообщал УНИАН, 19 октября Палата общин британского парламента проголосовала за поправку, которая предусматривает, что Brexit будет отсрочен даже в том случае, если позже законодатели утвердят проект соглашения о выходе из ЕС.