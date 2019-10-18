Business Insider: Россия может узнать секреты армии США из-за американского выхода из Сирии

Американские военные допускают, что преданные курды могут быть вынуждены поделиться с Москвой американскими секретами.

Почти пять лет американские солдаты воевали бок о бок с курдскими отрядами против террористов «Исламского государства» на севере Сирии. Теперь, когда американские партнеры их покинули, курды вынуждены сблизиться с Россией и режимом Башара Асада, ища помощи в отражении турецкого наступления против них в регионе.

Новое партнерство с курдскими силами может оказаться невероятным успехом для разведки России и Сирии. Поскольку поддерживаемые Вашингтоном «Сирийские демократические силы» много лет сотрудничали с американскими военными, перенимая их тактики, процедуры, получая оборудование, разведывательные данные. Потенциально они могут знать даже имена американских агентов, — пишет Business Insider.

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В «Сирийских демократических силах» также утверждают, что западная коалиция помогла построить и подготовить отряд специального назначения под названием YAT, цель которого воевать против террористов. Бойцы отряда используют американские приборы ночного видения, оружие и чувствительную оптику, чтобы выслеживать убежища «Исламского государства».

Бывший оперативник разведки США, который много лет сотрудничал с YAT, сказал, что потенциальная утечка секретной информации благодаря «Сирийским демократическим силам» - это большая проблема. Кроме того, это симптом отсутствия гибкой стратегии для региона. Бывший чиновник Министерства обороны США на условиях анонимности сказал изданию, что «формально» у курдов нет разведывательных данных, которыми бы они могли поделиться с Россией.

«Но они имеют инсайдерское знания об определенных лицах, операционных процедурах или о времени реагирования самолетов», - пояснил он.

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Военные США говорят, что их курдские союзники в Сирии абсолютно компетентные и лояльны. Однако, они допускают, что «Сирийские демократические силы» могут заставить поделиться информацией с Россией.

«Не думаю, что им бы это понравилось. Но перед ними может встать выбор выживания. И им придется пойти на сделку с плохими актерами», - рассказал неназванный чиновник США в сфере обороны.