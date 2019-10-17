Newsweek: Трамп проигнорировал все сценарии вывода войск из Сирии, которые вредили России

Москва с легкостью заняла все американские позиции в северных регионах Сирии, хотя военные США знали, как это не допустить.

В течение недель до того, как президент Дональд Трамп принял решение вывести войска своей страны из Сирии, команда Совета национальной безопасности США подготовила и презентовала ему различные планы для выполнения этого задания. Целью каждого из них было избежать насильственной борьбы между другими игроками, которые бы захотели заполнить вакуум после ухода американских солдат.

Но все эти планы были полностью отвергнуты Трампом на пользу немедленного отступления после телефонного разговора с президентом Турции Раджеп Тайипом Эрдоганом. Через считанные дни после того войска США передали стратегические позиции России, — пишет Newsweek.

Решение президента США также подготовило почву для соглашения между диктатором Сирии Башаром Асадом, которого поддерживает Кремль и Тегеран, и лояльными к США «Сирийскими демократическими силами». Последние состоят в основном из курдских отрядов, которые воевали против террористов «Исламского государства». Однако, теперь они предстали перед атакой Турции и лояльных к ней сирийских боевых отрядов. Поступок Трампа деморализовал ключевых политиков США, военных и карьерных чиновников, которые работали во многих администрациях.

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«Отказаться от почти пяти лет тренировок и развития союзных сил, подарить все на блюдечке России и Асаду – это сокрушительный удар по нашей морали», - сказал Newsweek неназванный чиновник Совета национальной безопасности США, комментируя выход американских войск с севера Сирии.

«Будучи самой сильной страной на планете в военном и дипломатическом измерении, у нас было так много способов избежать таких результатов. Если кто-то спросит, почему возникла проблема с моралью, то это потому, что люди в Совете национальной безопасности годами работали в регионе от имени двух разных администраций. И теперь они видят, как пять лет их работы были уничтожены за три дня», - сказал чиновник.

Он подчеркнул, что США потеряли стратегическое преимущество в регионе, подорвали свою же репутацию на международной арене, бросив курдов под турецкий танк.

«Более того, мы ничего не получили за это», - подчеркнул собеседник издания.

Чиновник совета Национальной безопасности США рассказал, что оборонная команда Трампа представила ему много разных вариантов, как вывести американские войска из Сирии за период от одного до шести месяцев.

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«Президент говорит: Америка превыше всего. Но он не понимает, как это сделать со стратегической точки зрения», - сказал чиновник. Он отказался описывать подробно, что военные США предлагали Трампу. Однако, уточнил, что представленные планы «были связаны с дипломатическим и экономическим давлением на Турцию для сохранения безопасной зоны на протяжении достаточно длительного периода, чтобы США договорились с миротворческими силами ООН о замене их на позициях».