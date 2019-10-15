Newsweek: Армия США умышленно «сдала» город в Сирии войскам России

Покидая город, занятый курдскими отрядами, американские военные фактически привели в него российских солдат.

Военные США начали поспешно выходить из города Манбидж на севере Сирии. При этом они пытаются помочь России закрепиться в нем в то время, как Турция пытается разбить курдские силы в этой стратегически важной точке.

Об этом эксклюзивно пишет Newsweek. Согласно плану, американские войска должны были в понедельник покинуть город Манбидж, оставив курдские отряды, которые входят в состав «Сирийских демократических сил» между двух огней. С одной стороны, город хочет занять армия сирийского режима Башара Асада, который поддерживают Россия и Иран. А с другой, он нужен лояльным к Турции местным войскам, которые воюют против режима в Дамаске.

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Высокопоставленный чиновник в Пентагоне сказал Newsweek, что солдаты США «остались в регионе на дольше, помогая российским войскам быстро передвигаться по территории, которая раньше была для них опасной».

«Фактически это передача. Однако, одновременно это быстрый выход, а не то что предполагало бы длительный обход и тому подобное. Речь идет о том, чтобы собрать как можно больше наших вещей и уничтожить важное оборудование, которое нельзя переместить», - сказал источник издания.

Пентагон не прокомментировал Newsweek эти события в Сирии. Издание добавляет, что «Сирийские демократические силы», осознавая неизбежность столкновения с турецкой армией, стали на сторону правительства Асада и России. В ближайшее время это партнерство пройдет проверку на прочность.