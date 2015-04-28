Польша объяснила, почему не пустила путинских "волков"

В Польше считают, что байкеры могут угрожать безопасности страны, сообщает ТСН.

Напомним, что байкерам пришлось провести несколько часов на границе, отвечая на вопросы таможенников. В результате ни одного из российских мотоциклистов не пропустили на территорию Польши.

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Ранее внешнеполитические ведомства Польши и Чехии не разрешили участникам мотопробега въезжать на территорию своих стран. Германия лишила въездной визы лидеров клуба "Ночные волки". Также заранее было объявлено, что колонне будет запрещен проезд по Берлину.