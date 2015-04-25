Путинским "Ночным волкам" не разрешили проехать по Чехии

В ответ на ноту России с запросом о поддержке в организации мотопробега, в МИД Чехии заявили, что с такой просьбой должны были обратиться сами байкеры, которым необходимы въездные визы, несмотря на частный характер акции, передает Радио Свобода со ссылкой на местные СМИ.

«По этой причине, Министерство иностранных дел не может дать согласие на это, потому что оно не имеет права на такой шаг», - заявил в пятницу, 24 апреля, представитель МИД Чехии.

В пятницу чешские и словацкие политики, общественные и культурные деятели, писатели и журналисты обратились к лидерам Польши, Чехии, Словакии, Австрии и Германии не допустить въезда российского мотоклуба «Ночные волки» на территории этих стран.

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«Банда «Ночных волков» воплощает властные претензии России на сегодняшний мирный европейский мир, она действует вне рамок свободных демократических обществ», - говорится в их обращении.

В пятницу, 24 апреля, в Праге состоялся митинг против проезда «Ночных волков» в Чехии.

Зато чешский президент Милош Земан заявил, что не имеет ничего против приезда «Ночных волков» в Европу. По его мнению, «они хотят снова довезти российский флаг до Берлина и вспомнить так 70-летие освобождения Берлина Красной армией».

24 апреля МИД Польши передало в посольство России в Варшаве ноту, что участники мотоклуба «Ночные волки» не смогут попасть в Польшу, поскольку им отказано во въезде.

В России выразили возмущение действиями Польши.