Усама бен Ладен планирует новое нападение на США

Бывший личный телохранитель Усамы бен Ладена Абу Джандал (Abu Jandal) утверждает, что "террорист номер один" планирует удар на территории США, сообщает телекомпания Си-Би-Эс.

"Когда шейх Усама что-то обещает, он это делает", - заявил Джандал в интервью телекомпании, которое он дал Си-Би-Эс, находясь в Йемене.

"Я верю, что Усама бен Ладен планирует новое нападение внутри США и это точно", - заявил Джандал, который был телохранителем бен Ладена в Афганистане с 1996 по 2000 годы.

Говоря о местонахождении бен Ладена, Джандал утверждает, что глава "Аль-Каиды" скрывается не в Пакистане, а в Афганистане.

Если он когда-либо будет обнаружен, он не сдастся живым, сообщил телохранитель, который ссылается на имевшиеся у него инструкции застрелить бен Ладена из "специального пистолета" в случае, если при обнаружении или нападении на террориста его помощники не могут его спасти.