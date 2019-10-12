"Вторжение и агрессия": арабские страны отреагировали на турецкую операцию в Сирии

По инициативе Египта ситуация вокруг турецкой операции обсуждается в субботу на экстренном заседании Лиги арабских государств.

Заявления звучат на экстренном заседании ЛАГ, созванного по инициативе Египта на фоне операции Турции в Сирии.

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Об этом сообщает РБК.

Военная операция Турции на северо-востоке Сирии является "вторжением на территорию арабского государства и агрессией против его суверенитета".

Такое заявление сделал Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт.

С осуждением действий Анкары в Сирии выступил также глава нынешней сессии Совета ЛАГ министр иностранных дел Ирака Мохамед Али аль-Хаким.

Заявления звучат на экстренном заседании ЛАГ, созванного по инициативе Египта на фоне операции Турции в Сирии.

Как сообщал УНИАН, со среды Анкара ведет наземную операцию на севере Сирии против курдских "Отрядов народной самообороны".