Турция раскритиковала Путина за употребление слова "геноцид", напомнив о массовых репрессиях в России

Об этом со ссылкой на заявление турецкого Министерства иностранных дел сообщает Русская служба BBC.

В МИД Турции напомнили Москве, что та сама замешана в огромном количестве массовых репрессий.

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"Учитывая то, как Россия осуществляла массовые убийства, депортации на Кавказе, в Центральной Азии и Восточной Европе за последнее столетие, нам кажется, она прекрасно осведомлена о том, что такое геноцид, и как он юридически определяется", - заявила турецкая сторона.

При этом турецкое дипведомство подчеркнуло, что определение "геноцид" событиям 1915 года Путин дал, "несмотря на все наши предупреждения и обращения".