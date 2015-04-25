Турция раскритиковала Путина за употребление слова "геноцид", напомнив о массовых репрессиях в России
00:52, 25 апреля 2015Мир
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Турция резко осудила слова главы Кремля Владимира Путина, который в своей речи в Ереване назвал массовые убийства армян в Османской империи в 1915 году геноцидом.
REUTERS
Об этом со ссылкой на заявление турецкого Министерства иностранных дел сообщает Русская служба BBC.
В МИД Турции напомнили Москве, что та сама замешана в огромном количестве массовых репрессий.
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"Учитывая то, как Россия осуществляла массовые убийства, депортации на Кавказе, в Центральной Азии и Восточной Европе за последнее столетие, нам кажется, она прекрасно осведомлена о том, что такое геноцид, и как он юридически определяется", - заявила турецкая сторона.
При этом турецкое дипведомство подчеркнуло, что определение "геноцид" событиям 1915 года Путин дал, "несмотря на все наши предупреждения и обращения".
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