Трамп назвал "худшее за всю историю" США военное решение
20:03, 09 октября 2019Мир
796 0
Трамп назвал худшим за историю США решение о введении войск на Ближний Восток.
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп оценил идею введения войск США на Ближний Восток.
Об этом он написал в своем твиттере.
По мнению американского лидера, властям США не стоило направлять военных, а также заявил, что это было худшим решением за всю историю страны.
Читайте такжеТрамп призвал "коррумпированную" Клинтон участвовать в выборах президента
Он также отметил, что Вашингтон потратил $8 трлн на военную кампанию на Ближнем Востоке, а также рассказал о гибели более тысячи военнослужащих США.
«Глупые бесконечные войны для нас закончены!» — заявил Трамп.
Президент США также добавил, что причиной для начала военных действий стало «сфабрикованное, но уже опровергнутое основание» — оружие массового поражения, которого, по словам Трампа, там не было.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter