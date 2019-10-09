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Трамп назвал "худшее за всю историю" США военное решение

20:03, 09 октября 2019
Мир
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Дональд Трамп / REUTERS

Об этом он написал в своем твиттере

По мнению американского лидера, властям США не стоило направлять военных, а также заявил, что это было худшим решением за всю историю страны.

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Он также отметил, что Вашингтон потратил $8 трлн на военную кампанию на Ближнем Востоке, а также рассказал о гибели более тысячи военнослужащих США.

«Глупые бесконечные войны для нас закончены!» — заявил Трамп.

Президент США также добавил, что причиной для начала военных действий стало «сфабрикованное, но уже опровергнутое основание» — оружие массового поражения, которого, по словам Трампа, там не было.

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Теги: #США#Трамп