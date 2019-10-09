Король Швеции лишил титула своих пятерых внуков (видео)

После такого решения дети больше не должны будут выполнять обязанности членов королевской семьи.

Шведский монарх Карл Густав XVI убрал из королевского дома сразу 5 внуков.

Читайте такжеЖена принца Гарри продает свой дом в Лос-Анджелесе (фото)Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что речь идет о детях его сына, принца Карла Филиппа и дочери принцессы Мадлен. Им сейчас от одного до 5 лет.

После решения короля дети потеряют титул «ваше королевское высочество», и больше не должны будет выполнять обязанности членов королевской семьи. А также – потеряют ежегодную выплату из бюджета страны

Ранее УНИАН сообщал, как Елизавета II похвалила принца Гарри и Меган Маркл.