Король Швеции лишил титула своих пятерых внуков (видео)
09:26, 09 октября 2019Мир
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После такого решения дети больше не должны будут выполнять обязанности членов королевской семьи.
Шведский монарх Карл Густав XVI убрал из королевского дома сразу 5 внуков
Шведский монарх Карл Густав XVI убрал из королевского дома сразу 5 внуков.
Читайте такжеЖена принца Гарри продает свой дом в Лос-Анджелесе (фото)Об этом говорится в сюжете ТСН.
Отмечается, что речь идет о детях его сына, принца Карла Филиппа и дочери принцессы Мадлен. Им сейчас от одного до 5 лет.
После решения короля дети потеряют титул «ваше королевское высочество», и больше не должны будет выполнять обязанности членов королевской семьи. А также – потеряют ежегодную выплату из бюджета страны
Ранее УНИАН сообщал, как Елизавета II похвалила принца Гарри и Меган Маркл.
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